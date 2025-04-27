Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

На субботнике в Казани нашли пятитысячную купюру и плавник от серфборда

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В Казани 26 апреля прошёл общегородской субботник, в котором приняли участие около 28 тысяч жителей. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на пресс-службу районов.

Среди мусора, собранного в Приволжском и Вахитовском районах, были найдены неожиданные вещи. Самой ценной находкой стала пятитысячная купюра. Также среди выброшенных предметов оказались старые коньки, плавник от серфборда и колесо от детского велосипеда.

Субботник стал одним из самых массовых мероприятий по уборке в городе в этом году.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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