На субботнике в Казани нашли пятитысячную купюру и плавник от серфборда

В Казани 26 апреля прошёл общегородской субботник, в котором приняли участие около 28 тысяч жителей. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на пресс-службу районов.

Среди мусора, собранного в Приволжском и Вахитовском районах, были найдены неожиданные вещи. Самой ценной находкой стала пятитысячная купюра. Также среди выброшенных предметов оказались старые коньки, плавник от серфборда и колесо от детского велосипеда.

Субботник стал одним из самых массовых мероприятий по уборке в городе в этом году.