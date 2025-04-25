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Минфин РФ может списать 44,5 миллиарда рублей госдолга Татарстана

Татарстан может избавиться от значительной част...

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Татарстан может избавиться от значительной части госдолга — речь идет о списании 44,5 миллиарда рублей, что составляет почти половину всей задолженности региона. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов на рабочем совещании.

По его словам, Минфин России готов пойти на списание, если республика направит освободившиеся средства на мероприятия, установленные федеральным правительством. Речь идет, прежде всего, о развитии инфраструктуры.

Татарстан уже направил соответствующее заявление о намерениях участвовать в механизме списания, и федеральные отраслевые министерства одобрили предложения республики. В ближайшее время они будут вынесены на рассмотрение президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Также напомним, что дефицит бюджета Казани за первый квартал 2025 года составил 4,1 миллиарда рублей. Доходы города — 12,1 млрд, расходы — 16,2 млрд рублей. Снижение долговой нагрузки может сыграть важную роль в стабилизации финансовой ситуации в регионе.

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