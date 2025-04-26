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В Казани 27 апреля откроются весенние сельскохозяйственные ярмарки

27 апреля в Казани вновь откроются сельскохозяй...

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В субботу, 27 апреля, в Казани вновь заработают традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести свежие продукты напрямую от производителей по ценам, которые будут на 15% ниже розничных.

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент:

  • овощи,

  • молочная и мясная продукция,

  • товары для личного подсобного хозяйства и многое другое.

Торговля будет вестись с 6:00 до 13:00 на следующих площадках:

Авиастроительный район:

  • ул. Дементьева, 7

  • ул. Ленинградская, 27

Вахитовский район:

  • пересечение ул. Карима Тинчурина и ул. Татарстан

Кировский район:

  • ул. Революционная, 12

Московский район:

  • ул. Декабристов, 133

Ново-Савиновский район:

  • ул. Академика Лаврентьева, 10

  • пр. Х. Ямашева, 71а

Приволжский район:

  • пр. Победы, 46в

  • ул. Ю. Фучика, 64 (корпус 1)

Советский район:

  • ул. Аграрная, 2

  • ул. Липатова, 7

Дополнительно:

  • Салават Купере (посёлок Осиново) — парковка торгового центра, ул. Садовая, 9

  • Посёлок Северный — пересечение ул. Беломорской и ул. Гудованцева

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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