В Казани 27 апреля откроются весенние сельскохозяйственные ярмарки

В субботу, 27 апреля, в Казани вновь заработают традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести свежие продукты напрямую от производителей по ценам, которые будут на 15% ниже розничных.

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент:

овощи,

молочная и мясная продукция,

товары для личного подсобного хозяйства и многое другое.

Торговля будет вестись с 6:00 до 13:00 на следующих площадках:

Авиастроительный район:

ул. Дементьева, 7

ул. Ленинградская, 27

Вахитовский район:

пересечение ул. Карима Тинчурина и ул. Татарстан

Кировский район:

ул. Революционная, 12

Московский район:

ул. Декабристов, 133

Ново-Савиновский район:

ул. Академика Лаврентьева, 10

пр. Х. Ямашева, 71а

Приволжский район:

пр. Победы, 46в

ул. Ю. Фучика, 64 (корпус 1)

Советский район:

ул. Аграрная, 2

ул. Липатова, 7

Дополнительно: