В Казани 27 апреля откроются весенние сельскохозяйственные ярмарки
Pro Город
В субботу, 27 апреля, в Казани вновь заработают традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести свежие продукты напрямую от производителей по ценам, которые будут на 15% ниже розничных.
На ярмарках будет представлен широкий ассортимент:
овощи,
молочная и мясная продукция,
товары для личного подсобного хозяйства и многое другое.
Торговля будет вестись с 6:00 до 13:00 на следующих площадках:
Авиастроительный район:
ул. Дементьева, 7
ул. Ленинградская, 27
Вахитовский район:
пересечение ул. Карима Тинчурина и ул. Татарстан
Кировский район:
ул. Революционная, 12
Московский район:
ул. Декабристов, 133
Ново-Савиновский район:
ул. Академика Лаврентьева, 10
пр. Х. Ямашева, 71а
Приволжский район:
пр. Победы, 46в
ул. Ю. Фучика, 64 (корпус 1)
Советский район:
ул. Аграрная, 2
ул. Липатова, 7
Дополнительно:
Салават Купере (посёлок Осиново) — парковка торгового центра, ул. Садовая, 9
Посёлок Северный — пересечение ул. Беломорской и ул. Гудованцева
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