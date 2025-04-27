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«Рубин» сыграет с «Факелом» в Казани в 26-м туре РПЛ

Сегодня «Рубин» в Казани сыграет с аутсайдером ...

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Сегодня, 27 апреля, на «Ак Барс Арене» в Казани состоится матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Рубин» встретится с воронежским «Факелом». Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.

Расклад перед матчем

  • «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 15 очков в 26 матчах. Команда из Воронежа не может забить уже девять игр подряд — с ноября прошлого года.

  • «Рубин» находится на восьмой строчке с 36 очками, уступая всего один балл седьмому «Ростову».

Особенности встречи

Перед началом матча символический первый удар по мячу сделает Курбан Бердыев — легендарный тренер «Рубина», приглашённый на игру в качестве почетного гостя. В честь Бердыева один из секторов «Ак Барс Арены» будет назван его именем.

Игра первого круга между этими командами в Воронеже завершилась нулевой ничьей. Также «Рубин» и «Факел» встречались в групповом этапе Кубка России и обменялись гостевыми победами (2:0 и 0:1).

Где смотреть матч

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» в 19:00 по московскому времени.

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