Сегодня медицина — это не только наука, но и шоу. Профили в соцсетях, фото на сайтах, как для глянцевых журналов, рилсы про «здоровье за 60 секунд». Клиники соревнуются, кто эффектнее продаст «индивидуальный подход», хотя по факту предлагают одно и то же. Но так было не всегда.

Лидия Ивановна Анчикова в Казани — человек-легенда. Сейчас ей 88. Она основала кафедру эндокринологии КГМА, написала более 250 научных работ, защитила докторскую в те годы, когда женщинам в науке приходилось пробивать стены. Её называли «профессор, который вытаскивает из комы» — и это не метафора. Она могла по четверо суток не выходить из реанимации, не отходя от пациента, пока тот не выйдет из комы.

В 60-х она работала обычным врачом в Арске и пешком проходила километры по району, чтобы осмотреть больных. В 80-х — создавала первую радиоиммунную лабораторию в регионе. В 90-х — основала первую в Казани частную эндокринологическую клинику. В 2012 году клиника расширилась и стала многопрофильной, сохранив эндокринологию как основное направление. В 2023 году был открыт второй филиал. В 2022 году она переболела ковидом. Сейчас находится на заслуженном отдыхе.

— Она не просто врач. Это человек, который стал стержнем целого направления. Если бы не она, ни кафедры, ни клиники бы не было, — говорит внучка Лидии Ивановны, Татьяна Подольская, ныне врач-эндокринолог и УЗ-диагност клиники профессора Анчиковой «Авиценна-эндокринология».

Подольская Татьяна Борисовна, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, терапевт, врач интегративной медицины

Открытие клиники

1991 год. В стране бардак: зарплаты не платят, врачи идут торговать джинсами на рынок. Лидия Ивановна Анчикова, профессор и заведующая кафедрой эндокринологии, понимает: если не создать своё, люди просто уйдут. Так и появилась первая частная эндокринологическая клиника в Казани — Клиника профессора Анчиковой «Авиценна-эндокринология».

Анчикова Лидия Ивановна, основатель клиники, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РТ, врач-эндокринолог

— Мы начали свою работу в условиях цокольного этажа Железнодорожной больницы, помещение было небольшим — всего 80 метров, а реактивы мы получали в обмен на гормональные анализы для сотрудников РЖД, — рассказывает директор клиники Ольга Анатольевна Коновалова.



Первые годы работали, как могли: сами мыли пробирки, садились за кассу, бережно выстраивали отношения с пациентами, вели приёмы и выносили мусор. Но это того стоило. Для каждого, кто был причастен.

Ранее мы рассказывали о том, как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника. Прочитать статью можно по ссылке.

— Моя мама, Лидия Ивановна Анчикова, открыла клинику не чтобы зарабатывать. Она просто хотела, чтобы врачи остались в профессии, а пациенты имели возможность получить качественное лечение и заботу, — вспоминает директор клиники Ольга Анатольевна Коновалова.

Коновалова Ольга Анатольевна, директор, кандидат наук

За 30 лет здесь пережили инфляцию, потопы, рейдерские захваты и ковид. За эти годы многое изменилось. Сегодня у Клиники профессора Анчиковой «Авиценна-эндокринология» два филиала в Казани, десятки сотрудников, современная лаборатория и награды. Но дух остался тот же. Здесь не растеряли главного — человеческого отношения и живой медицины.

Детище Лидии Ивановны стало по-настоящему уникальным местом - без крикливой рекламы и пустых обещаний. Семья продолжает дело: дочь занимается управлением, внучка лечит. Сюда действительно приходят семьями — бабушки и дедушки, мамы и папы, дети и внуки. Потому что знают, что это не просто клиника, это — место, где помогут.

Клиника, где знают по имени: команда как семья

В Клинике профессора Анчиковой «Авиценна-эндокринология» работают не только врачи, но и те, кто делает медицину человечной: администраторы, медсёстры, лаборанты, санитарки. Многие — больше 20 лет в клинике. Кудрявцева Маргарита Павловна — участница ликвидации последствий аварии в Чернобыле, сейчас бережно следит за точностью анализов и с удовольствием танцует и поёт на корпоративах. Ранее с Лидией Ивановной всю жизнь проработала врач-лаборант Полина Евсеевна Сокол — надёжный и внимательный специалист, чьей точности доверяли десятилетиями. Она ушла на пенсию только в 2020 году.

Некоторые люди, несмотря на тяжёлые моменты, уходили из клиники, но позже возвращались, понимая, что в клинике есть нечто большее, чем просто работа — здесь ценят каждого и создают атмосферу, где хочется остаться.

Администраторы: Хакимова Арина Ильхамовна и Хакимова Алёна Викторовна

Администраторы клиники — это настоящие герои на передовой, которые создают атмосферу уюта и доверия с первых мгновений визита. Они не только помнят ваши имена, но и улавливают настроение каждого, кто переступает порог. Они не просто записывают на прием, а становятся связующим звеном между пациентом и медицинским персоналом, создавая комфортные условия для общения.

Все администраторы разные, но каждая особенный и уникальный сотрудник. Одна — скромная и тихая, всегда находит время, чтобы поговорить по-татарски с бабушками, создавая атмосферу тепла и уюта.

Другая — настоящий пример многозадачного человека с вниманием к деталям, что поражает всех вокруг. В клинике работают администраторы с многолетним стажем — некоторые трудятся здесь уже десятки лет. Поэтому, когда они начинают приводить на работу своих детей, продолжая семейную традицию, это никого не удивляет — ведь мама ведь плохого не посоветует.

— Мы не боимся брать новичков. Главное — сердце, а не стаж. Переучить можно, а вот искренность — либо есть, либо нет, — говорит Ольга Анатольевна.

Когда банки рушатся, а люди остаются

Коновалова Ольга Анатольевна, директор, кандидат наук

В 2016 году клиника потеряла все деньги. Интехбанк — банк, в котором хранился единственный расчётный счёт «Авиценны» — эндокринологической клиники профессора Анчиковой — рухнул. Наступил декабрь, через две недели — Новый год, зарплату платить нечем. Но никто не ушёл. Писали письма, просили отсрочки, брали кредиты, но не сдались.

В 2020 году — ковид. Марлю для масок нашли в «закромах Родины», Алена принесла швейную машинку, а сотрудники сами шили. Лидия Ивановна переболела тяжело, врачи работали в «красных зонах», администраторы дежурили с утра до вечера.

— Я не могла заболеть. Вся семья болела, а я оставалась одна — для дома и для клиники. Это был предел. Но мы выдержали, — вспоминает Ольга Анатольевна.

Это не просто слова. Это история стойкости, которую не измеришь в цифрах.

Партнёрство и сотрудничество: расширяя горизонты медицины

Клиника профессора Анчиковой «Авиценна-эндокринология» активно сотрудничает с ведущими отечественными и международными партнёрами, что значительно расширяет горизонты диагностики и лечения. Среди них такие крупные компании, как Алкор Био, Ольвекс Диагностикум и ДРГ Биомед, которые предоставляют высококачественные биохимические реагенты для диагностики. Это многолетнее сотрудничество помогает клинике поддерживать высокий уровень медицинских услуг.

Кроме того, "Levit medical service" клиника в Израиле — международный партнёр клиники, с которым постоянно обмениваются опытом, научными достижениями и технологиями. Эти партнёрства делают клинику лидером в области эндокринологии и позволяют использовать передовые методики в лечении пациентов.

Достижения клиники: признание на общероссийском уровне

Клиника не раз получала признание как на локальном, так и на национальном уровне. В 2007 году Клиника профессора Анчиковой «Авиценна-эндокринология» победила во Всероссийском конкурсе в категории «Медицинские услуги» в области поликлинической и стоматологической помощи, что стало значимой вехой в её истории.

В 2012 году клиника получила грант от правительства Республики Татарстан на совершенствование материально-технической базы, что позволило значительно улучшить условия для пациентов и внедрить новые методы диагностики и лечения.

Кроме того, клиника стабильно находится в ТОП-10 лучших медицинских учреждений Казани по версии сайта «ПроДокторов», что подтверждает высокий уровень профессионализма и доверие со стороны пациентов.

Почему сюда возвращаются

Здесь не обещают чудес, здесь не дают диагноз за 15 минут и не пугают «гормональными бурями», чтобы назначить побольше процедур. Здесь объясняют. И если вам ничего не нужно — так и скажут. А если нужно — не бросят.

Врачи ведут пациентов годами. Психологи помогают тем, кто живёт с хроническими диагнозами. Гастроэнтерологи, остеопаты, неврологи работают вместе, а не каждый сам за себя. Лаборатория делает десятки анализов в день — точно, быстро, в контакте с другими врачами. Если пациенту тяжело, его не отпустят домой в тревоге и с вопросами. Ему спокойно всё объяснят, разложат по полочкам и дадут почувствовать, что он не один.

Именно поэтому в книге отзывов — стихи. Именно поэтому на новогодней ёлке висят вязаные снежинки от пациентов, а медикам приносят пироги и варенье. Потому что знают: здесь примут, как родных.

Клиника профессора Анчиковой «Авиценна-эндокринология» — это не про бизнес, не про красивую упаковку и не про «лучших специалистов по акции». Это про доверие. Про тех, кто не ушёл из профессии, когда было трудно. Про людей, которые сами создавали стены, чтобы потом принимать внутри них других людей.