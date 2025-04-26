Казанский транспорт получил антипремию "Тяжело с татарским"

В рамках празднования 20-летия акции "Мин татарча сөйләшәм" ("Я говорю по-татарски") Всемирный форум татарской молодежи вручил антипремию "Тяжело с татарским" системе общественного транспорта Казани.

Критике подверглась работа Казанского транспортного комитета. Как отметил руководитель форума Райнур Хасанов, несмотря на объявление остановок на трёх языках, татарский язык практически отсутствует в цифровых сервисах: на официальном сайте, в мобильном приложении, на электронных табло в транспорте и в аудиосигналах светофоров.

Антипремия стала частью масштабных мероприятий в честь юбилея акции. На сцене театра Камала выступили популярные исполнители, среди которых Gauga, Tubatay Beats, K3DERT, ALTAN, а также новые имена татарской эстрады.

Антипремия "Тяжело с татарским" традиционно вручается организациям, которые, по мнению активистов, недостаточно используют татарский язык. В разные годы "лауреатами" становились различные государственные и коммерческие структуры, пишет «БИЗНЕС Online».