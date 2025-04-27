Ученые назвали простую привычку, которая продлевает жизнь
Pro Город
Отказ от поездок на лифте в пользу подъёмов по лестнице может продлить жизнь на несколько лет. К такому выводу пришла учёная из Университета Восточной Англии Софи Пэддок, сообщает MedicalXpress.
Почему это работает?
По словам Пэддок, подъём по лестнице — это простое и доступное упражнение, которое легко включить в повседневную жизнь без необходимости посещать спортзал или менять образ жизни кардинально.
Учёная проанализировала данные о здоровье 480 тысяч добровольцев. Исследование показало: у тех, кто регулярно выбирал лестницу вместо лифта, риск летального исхода по любой причине оказался ниже на 24%.
Что это даёт организму:
Улучшение работы сердца и сосудов
Укрепление мышц ног и спины
Стимуляция обменных процессов
Улучшение общего тонуса организма
Таким образом, даже такой маленький выбор, как несколько дополнительных минут ходьбы по лестнице в день, может существенно повысить шансы на долгую и активную жизнь.
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