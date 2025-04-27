Ученые назвали простую привычку, которая продлевает жизнь

Отказ от поездок на лифте в пользу подъёмов по лестнице может продлить жизнь на несколько лет. К такому выводу пришла учёная из Университета Восточной Англии Софи Пэддок, сообщает MedicalXpress.

Почему это работает?

По словам Пэддок, подъём по лестнице — это простое и доступное упражнение, которое легко включить в повседневную жизнь без необходимости посещать спортзал или менять образ жизни кардинально.

Учёная проанализировала данные о здоровье 480 тысяч добровольцев. Исследование показало: у тех, кто регулярно выбирал лестницу вместо лифта, риск летального исхода по любой причине оказался ниже на 24%.

Что это даёт организму:

Улучшение работы сердца и сосудов

Укрепление мышц ног и спины

Стимуляция обменных процессов

Улучшение общего тонуса организма

Таким образом, даже такой маленький выбор, как несколько дополнительных минут ходьбы по лестнице в день, может существенно повысить шансы на долгую и активную жизнь.