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В Татарстане 27 апреля температура опустится до +14 °C

В Татарстане сегодня облачно с прояснениями, ож...

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В Татарстане 27 апреля ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями.

Как сообщили в Гидрометцентре республики, в течение дня пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами возможны порывы до 15–18 м/с.

Утром температура воздуха составит около +5 °C, на юго-востоке региона — до +9 °C. Днем прогнозируется от +5 до +10 °C, а на юго-востоке республики воздух может прогреться до +14 °C.

В Казани ожидается температура в пределах +6…+8 °C.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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