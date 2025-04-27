Верховный суд разъяснил, когда можно освободиться от уплаты алиментов

Серьёзная болезнь, инвалидность и тяжёлое материальное положение могут стать основанием для освобождения от обязанности платить задолженность по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение коллегии по гражданским делам Верховного суда России.

В чём суть дела

Рассматривался случай жителя Саратовской области, который после развода был обязан выплачивать алименты на содержание ребёнка. Однако мужчина тяжело заболел, получил инвалидность и живёт на пенсию и пособие, сумма которых оказалась меньше размера назначенных алиментов.

За семь лет у него накопилась задолженность свыше 450 тысяч рублей. Мужчина обратился в суд с иском об освобождении от уплаты долга, но суды трёх инстанций ему отказали.

Лишь Верховный суд встал на его сторону.

Позиция Верховного суда

Верховный суд разъяснил, что должник может быть полностью или частично освобождён от уплаты задолженности по алиментам, если:

Имеет тяжёлое заболевание или инвалидность

Его материальное положение объективно не позволяет погасить долг

Налицо значительное ухудшение семейного положения

Таким образом, наличие серьёзных обстоятельств может стать уважительной причиной для освобождения от обязательств по уплате накопленных алиментов.