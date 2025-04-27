В Татарстане завершена реставрация двух исторических зданий, связанных с именем поэта Габдуллы Тукая. Об этом сообщил Комитет РТ по охране объектов культурного наследия в День родного языка и в честь 139-летия со дня рождения классика.

В деревне Новый Кырлай Арского района обновили дом крестьянина Сагди, где будущий поэт провёл часть своего детства. Специалисты восстановили кровлю, деревянные конструкции и инженерные сети.

Кроме того, рядом с усадьбой завершён ремонт художественно-мемориального музея Тукая. Были обновлены окна, двери и интерьеры, укреплен фасад и улучшена система безопасности.

Также 26 апреля в Татарстане объявили имена лауреатов Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая. Награды вручил Раис республики Рустам Минниханов.

Ко дню рождения поэта прошёл ряд мероприятий: татарстанцам показали, как выглядели бы персонажи Тукая в стиле аниме, а вечером в Казани состоится праздничный концерт.

Дата 26 апреля приобрела особое значение: развитие и поддержка татарского языка остаются приоритетом для властей республики. За последние годы, благодаря усилиям Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова, интерес к татарскому языку среди молодежи значительно вырос. В казанских вузах увеличился спрос на специальности, связанные с татарской филологией и культурой, а знание языка стало конкурентным преимуществом даже в деловой среде.