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Ученым реконструировали голос 5800-летней мумии, найденной в Альпах

Учёные восстановили голос ледяного человека Эци...

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Учёным удалось реконструировать голос тирольского ледяного человека Эци, найденного в Альпах. Его мумия, возраст которой составляет около 5800 лет, считается древнейшей в Европе — она старше египетских пирамид и Стоунхенджа.

Находка была сделана в окрестностях Тироля в 1991 году. Радиоуглеродный анализ показал, что Эци прожил примерно 45–46 лет, при росте 165 сантиметров и весе около 50 килограммов. Учёные изучили строение его горла и создали компьютерную модель голосового тракта.

Судя по результатам, у Эци был приятный низкий голос. В дальнейшем планируется уточнить звучание гласных и согласных. Параллельно продолжаются исследования, направленные на установление причины смерти ледяного человека, пишет techinsider.

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