В парке Победы Казани появится аллея Памяти героев СВО
В парке Победы Казани создадут аллею Памяти в честь героев специальной военной операции (СВО). Как сообщает «БИЗНЕС Online», аллея, предположительно, начнётся от рубки атомной подлодки «Казань» и будет пролегать вдоль спорткомплекса «Ватан» в сторону улицы Маршала Чуйкова.
Как проходит благоустройство
На месте будущей аллеи уже устанавливается мемориальный камень в память о героях СВО. Также ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.
Инициатива направлена на увековечивание подвига участников СВО и создание нового места памяти для горожан.
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