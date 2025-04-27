В парке Победы Казани появится аллея Памяти героев СВО

В парке Победы Казани создадут аллею Памяти в честь героев специальной военной операции (СВО). Как сообщает «БИЗНЕС Online», аллея, предположительно, начнётся от рубки атомной подлодки «Казань» и будет пролегать вдоль спорткомплекса «Ватан» в сторону улицы Маршала Чуйкова.

Как проходит благоустройство

На месте будущей аллеи уже устанавливается мемориальный камень в память о героях СВО. Также ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Инициатива направлена на увековечивание подвига участников СВО и создание нового места памяти для горожан.