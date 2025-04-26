VK Fest впервые пройдет в Казани: названа площадка и первые артисты

Первый в истории VK Fest в Казани состоится 29 июня на площадке у центра семьи «Казан» («Чаша»). Информацию об этом подтвердили сразу несколько источников, включая пресс-службу организаторов.

К этому дню возле «Чаши» будет возведена концертная сцена, на которой выступят уже подтверждённые артисты:

Баста,

Zoloto,

Юлия Савичева,

группы «Три дня дождя», «Комната культуры» и «Хлеб».

На официальном сайте VK Fest уже объявлены шесть из семи исполнителей, причём имя седьмого участника лайнапа пока держится в секрете. В пресс-службе VK отмечают, что список артистов будет ещё расширяться: лайнап формируется постепенно, и возможны изменения.

Билеты и цены

Для посещения фестиваля доступны две основные категории билетов:

Взрослый билет (от 13 лет) — 4 000 рублей (стоимость выросла вдвое со старта продаж);

Детский билет (от 7 до 12 лет) — 800 рублей (цена осталась без изменений).

Также доступна премиум-категория:

Билет «Вездеход» — 11 000 рублей (было 8 000 ₽) — включает отдельный вход, улучшенный обзор сцены и доступ в зону отдыха.

Организаторы поясняют, что изменение стоимости билетов — стандартная практика крупных фестивалей: по мере приближения даты и роста спроса цены повышаются.

О фестивале

VK Fest — это музыкально-развлекательное событие под открытым небом, которое проводится с 2015 года соцсетью «ВКонтакте» совместно с «Радио Рекорд». В этом году концерты VK Fest также состоятся в Челябинске, Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве. Казань впервые присоединится к этому масштабному проекту, пишет «БИЗНЕС Online».