За рубеж уехать не получится: в России с 1 апреля вступили в действия новые ограничения для военнообязанных

1 апреля 2025 года в России стартовал весенний призыв на срочную службу. В этом году власти снова вносят изменения в условия воинской службы, включая возраст призывников, возможность получения отсрочки и категории годности.

Рассмотрим, как будет проходить призыв в 2025 году.

Как пройдет призыв?

Призыв стартует 1 апреля и завершится 15 июля 2025 года. В этом году в армию отправятся 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме традиционных бумажных повесток, для призывников начнется использование электронных повесток через портал «Госуслуги» и в Москве — через портал «Мос.ру». Электронная повестка будет содержать ту же информацию, что и бумажная, например, дату и причину вызова в военкомат.

После получения повестки призывник пройдет медицинскую комиссию. Если он будет признан годным, его направят в учебные воинские части, где он пройдет подготовку и получит военную специальность.

Врачебная комиссия

Чтобы призывник попал в армию, ему предстоит пройти медицинскую комиссию. Для этого его осмотрят терапевт, невролог, психиатр, хирург, стоматолог и другие специалисты. Также потребуется пройти анализы, включая тесты на наркотики, ВИЧ, сифилис, гепатиты, флюорографию и ЭКГ.

Категории годности

После медосмотра призывнику присваивают одну из пяти категорий годности:

Категория А — годен без ограничений.

Категория Б — годен с незначительными ограничениями.

Категория В — ограниченно годен (может служить в случае войны).

Категория Г — временно не годен (после выздоровления может быть призван).

Категория Д — не годен к службе по состоянию здоровья.

Кто считается негодным для службы?

Некоторые заболевания могут освободить от службы, включая ВИЧ, рак, эпилепсию, шизофрению и другие серьёзные болезни. Минобороны также рассматривает изменения в категориях годности для контрактников, например, для людей с невротическими расстройствами и гипертонией.

Кто может получить отсрочку?

Отсрочка предоставляется в следующих случаях:

Учёба в школе, колледже или вузе на очном отделении.

Забота о близком родственнике, который нуждается в уходе.

Наличие двух и более несовершеннолетних детей или один, если жена на позднем сроке беременности.

Работа в организациях, важных для обороны или безопасности страны.

Работа в аккредитованных IT-компаниях.

Наказания для уклонистов

Неявка по повестке может привести к серьёзным последствиям. Уклонистам грозят следующие ограничения:

Не смогут регистрировать ИП, недвижимость, транспорт.

Не смогут брать кредиты или займы.

Не смогут выехать за границу.

Штраф за неявку может составить до 30 тысяч рублей. В случае уклонения от службы — штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, принудительные работы до 2 лет, арест до 6 месяцев или лишение свободы до 2 лет.