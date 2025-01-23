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Взлетят еще на 15%: эксперт по недвижимости Нарт спрогнозировала рост цен на жилье в 2025 году

В 2025 году российский рынок недвижимости ожида...

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В 2025 году российский рынок недвижимости ожидает умеренное увеличение стоимости жилья, несмотря на уменьшение спроса.

Ольга Нарт, основательница агентства New&Now Agency, в разговоре с «Лентой.ру» поделилась своими прогнозами и обсудила факторы, влияющие на изменения цен.

Факторы, влияющие на рост цен на жилье

Ольга Нарт прогнозирует, что к концу года стоимость квартир может возрасти на 15%. Вот основные причины, по которым недвижимость дорожает:

  • Повышение себестоимости стройматериалов — увеличение цен на рынке строительных материалов напрямую влияет на стоимость строительства.
  • Рост затрат на труд — увеличение расходов на заработную плату рабочим в строительной отрасли также способствует росту цен.
  • Влияние инфляции — общий рост цен в экономике отражается на стоимости строительства и обслуживания кредитов.
  • Увеличение стоимости кредитования — повышение затрат на обслуживание кредитных линий для застройщиков увеличивает финансовую нагрузку.

Эти факторы совокупно способствуют росту цен как на новостройки, так и на вторичный рынок недвижимости.

Влияние высокой ключевой ставки

Высокий уровень ключевой ставки и проблемы с доступностью ипотечных кредитов снижают спрос на покупку жилья. Тем не менее, цены не падают, а покупатели становятся более внимательны к качеству и инфраструктуре проектов.

Динамика цен на вторичном рынке жилья

На рынке вторичной недвижимости в некоторых районах Москвы, таких как Якиманка и Тимирязевский, наблюдалось снижение стоимости квадратного метра в конце 2023 года, что привело к уменьшению цен на 0,4% и 3,3% соответственно к концу года.

Прогнозы и ожидания

Эксперты предполагают, что несмотря на экономические трудности и уменьшение доступности кредитов, рынок жилья останется стабильным. Рост цен на новостройки будет продолжаться, но в более сдержанном темпе, а требования покупателей к качеству жилья увеличатся, что стимулирует застройщиков к созданию более конкурентоспособных проектов.

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