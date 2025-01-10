Взял с собой молоток, два ножа и бутылку для розжига: страшный инцидент в школе №54 Курска - что известно

Утром в одной из школ Курска разыгралась тревожная ситуация, которая, к счастью, обошлась без пострадавших, но заставила задуматься о состоянии школьной безопасности.

Около 8 часов утра на территорию школы No54 ворвался 16-летний подросток, одетый в шляпу, балаклаву и вооружённый молотком. Несмотря на присутствие охранника, юноша беспрепятственно проник в здание.

В течение нескольких минут он разбил окно в коридоре и повредил стекло входной двери. Покидая место происшествия, подросток оставил сумку, в которой находились два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Вся сцена длилась менее двух минут, а тревожная кнопка была нажата охранником почти сразу.

Экипаж Росгвардии прибыл через четыре минуты — в 8:06, однако нарушитель уже успел скрыться. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов подростка задержали спустя некоторое время на территории садового товарищества «Мичуринец», в четырёх километрах от школы.

Как выяснилось, задержанный является учеником другой школы, а ранее он посещал именно это учебное заведение. По предварительным данным, причиной его поступка стали личные конфликты с одной из учениц школы No54. До этого инцидента подросток не привлекал внимания правоохранительных органов или психологов.

На место происшествия прибыл представитель городской администрации вместе с руководителями правоохранительных структур. «Для меня важно было увидеть всё своими глазами, чтобы разобраться, как подобное стало возможным», — отметил чиновник.

Были проведены переговоры с директором школы, представителями комитета образования и охранником, который не смог предоставить убедительных объяснений своего бездействия.

В ответ на случившееся власти Курска инициировали масштабную проверку систем безопасности во всех учебных заведениях города. Особое внимание будет уделено частной охранной компании, обеспечивающей защиту школ, включая ООО «ЧОП „Содействие“».

Чиновники также призвали родителей сохранять спокойствие. «Инцидент не говорит о том, что школы города полностью беззащитны. Однако наша главная задача — обеспечить полную уверенность родителей в безопасности их детей», — подчеркнул представитель администрации.

Результаты проверки будут тщательно проанализированы, а выводы — внедрены в практику, чтобы исключить повторение подобных происшествий в будущем.