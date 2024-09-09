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«Выжить в Дубае. Возвращение» 13 выпуск — двое участников не вернутся в проект

В воскресенье, 8 сентября, на канале ТНТ состоя...

dzen.ru

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В воскресенье, 8 сентября, на канале ТНТ состоялся захватывающий 13-й выпуск реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение», который принёс с собой непредсказуемые события и драматические моменты. В этот день аудитория стала свидетелем неожиданного развития событий, когда сразу два участника покинули проект, оставив за собой бурные обсуждения и эмоции.

Первым из шоу выбыла Анастасия Перун, которая не смогла преодолеть первое испытание, оказавшись всего в одном шаге от полуфинала. Её уход стал значительным потрясением для всех поклонников и участников проекта.

Второй дуэль дня представляла собой малое испытание между Андреем Зубенко и Торнике Квитатиани. В обоих состязаниях день принадлежал Зубенко, который показал выдающиеся результаты и стратегическое мышление, обеспечив себе место в следующем раунде. Торнике Квитатиани, несмотря на стойкую борьбу, покинул проект, что добавило напряжения в атмосферу шоу.

Теперь в полуфинале остаются четыре сильнейших участника: Саша Стоун, Андрей Зубенко, Александра Сухорукова и Вячеслав Чепурченко. Они продолжат борьбу за заветный главный приз в размере 10 миллионов рублей. Оставшиеся серии обещают быть наполненными напряжением и стратегиями, так как каждый участник стремится доказать, что именно он достоин стать победителем.

«Выжить в Дубае. Возвращение» продолжает удерживать зрителей в напряжении, демонстрируя, что в этой игре на выживание все возможно, а эмоции и страсти достигают апогея.

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