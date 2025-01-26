Выпустили по России более 120 беспилотников за ночь: появились подробности самой масштабной атаки БПЛА

Ранним утром в Рязанской области произошло серьезное ЧП, вызванное атакой украинских беспилотников. В результате падения обломков одного из дронов на территорию местной нефтебазы возник пожар, который привел к травме ноги у 53-летнего охранника объекта.

Согласно официальным данным, в ночь на 24 января противовоздушная оборона страны зафиксировала активность 121 дрона, направленного на территорию России. Из них 20 беспилотников были уничтожены именно над территорией Рязанской области.

Глава региона, Павел Малков, сообщил о пожаре, который вспыхнул в результате атаки не только на нефтебазе, но и в одном из частных домовладений. В интернете уже появились видеозаписи с места происшествия, на которых видны языки пламени и густой дым.

Этот инцидент вызвал тревогу среди жителей области и стал причиной усиленных мер безопасности. В настоящий момент пострадавшему охраннику оказывается все необходимое лечение, а ситуация находится под контролем региональных властей.

Расследование инцидента продолжается, в ходе которого предстоит выяснить детали произошедшего и определить дальнейшие шаги для укрепления защиты региона от подобных угроз в будущем, пишет lenta.ru.