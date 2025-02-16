Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Выходят воздушные сырники из самого дешевого творога за 20 минут: три секрета идеального бюджетного завтрака

В эпоху экономии и стремления к здоровому питан...

YouTube

Подписаться на Дзен.канал

В эпоху экономии и стремления к здоровому питанию, возможность приготовить вкусное и одновременно доступное блюдо становится искусством. Сырники — классический завтрак на постсоветском пространстве, известный своей простотой и питательностью. Но как сделать их по-настоящему воздушными, используя самый дешевый творог? Разгадка кроется в трех секретах, которые помогут каждому воплотить это блюдо в жизнь.

Первый секрет: дополнительная влага

Основная ошибка, которую часто совершают в приготовлении сырников — использование сухого творога без добавления достаточного количества влаги. Для идеальной текстуры важно добавить в творог немного молока или сметаны. Это придаст сырникам нужную влажность и сделает их более нежными.

Второй секрет: мука и манка

Многие опасаются добавлять муку, боясь, что сырники получатся тяжелыми. Однако небольшое количество муки в сочетании с манкой не только поможет формировать сырники, но и придаст им приятную текстуру. Манка слегка впитывает влагу, что способствует сохранению формы и создает эффект "воздушной подушки" внутри каждого сырника.

Третий секрет: отдых теста

Не стоит сразу же приступать к обжариванию сырников после замешивания теста. Дайте ему "отдохнуть" хотя бы 10 минут. В это время манка успеет набухнуть, а тесто станет более однородным и легче будет формировать из него аккуратные круглые сырники.

Применение этих простых, но эффективных секретов позволит вам за 20 минут приготовить идеальные воздушные сырники из самого дешевого творога. Подавайте их с медом, вареньем или свежими ягодами для завершения идеального бюджетного завтрака, который порадует как взрослых, так и детей. Это блюдо не только украсит ваш утренний стол, но и зарядит энергией на весь день.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Татарский язык в школах республики: путь к возрождению или исчезновению?

Интересное в Казани

23 часа назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

туман убивает клопов

Не у нас

день назад

Илон Маск создал самый умный искусственный интеллект

Новости Казани

день назад

Жители Казани снова начали жаловаться на цыган-попрошаек

курсы программистов 1с в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В 52 года умер главный бухгалтер «Татнефти» Олег Матвеев

Новости Казани

день назад

В Казани пойман 18-летний студент-каратист из Краснодара за насилие над 7 детьми

Новости Казани

день назад

В 94 года умер Игорь Позняк, заслуженный тренер РСФСР

Новости Казани

23 часа назад

Права пассажиров рейса Стамбул – Казань были нарушены: авиакомпания оштрафована
Новости Казани
день назад

Йо, Казань: рассказываем, как уличная культура впитала в себя татарские традиции

В Казани прошел международный хип-хоп фестиваль...

Новости Татарстана

2 минуты назад

Глава 2 фирм в Татарстане вместо налоговой перевел 125 млн рублей родителям

Интересное в Казани

день назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев

Новости Татарстана

17 минут назад

Хозяйка выкинутых с балкона котов обратилась в полицию Челнов

Новости Татарстана

37 минут назад

Износ сетей водоснабжения в Верхнеуслонском районе Татарстана доходит до 95%
В Казани рабочий упав с высоты на стройке и пог...
Новости Казани
12 минут назад

В Казани рабочий упав с высоты на стройке и погиб: прокуратура начала проверку

Не у нас

47 минут назад

Очевидцы зафиксировали светящееся НЛО у аэропорта в Турции

Не у нас

57 минут назад

Около острова Бимини ученые нашли древнюю подводную дорогу в океане

Новости Казани

час назад

Казанец сделал из квартиры и придомовой территории на Гаврилова свалку
Удалять или не удалять? Казанский хирург расска...
Интересное в Казани
4 дня назад

Удалять или не удалять? Казанский хирург рассказал, когда новообразования на коже опасны