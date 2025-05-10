Из-за непотушенной сигареты в Альметьевске пострадали 2 человека

В Альметьевске на улице Ризы Фахретдина, 46А произошёл пожар в коридоре первого этажа пятиэтажного дома коридорного типа. Возгорание мусора охватило площадь около 2 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили открытое пламя.

Из задымлённого помещения с использованием спасательных масок были выведены 23-летняя женщина и её двухлетняя дочь. Обе пострадавшие доставлены в Альметьевскую детскую городскую больницу с отравлением продуктами горения средней степени тяжести.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при курении — вероятно, кто-то из жильцов курил в тамбуре и не затушил окурок.

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