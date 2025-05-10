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Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Одно из наиболее известных предсказаний принадл...

pixabay

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Опубликованы пророческие слова русских старцев, в которых отражено предполагаемое будущее России на протяжении текущего столетия.

Одно из наиболее известных предсказаний принадлежит Ионе Одесскому и стало известно широкой публике в 2022 году. В своём обращении он говорил о важности проведения Крестного хода в Москве, который, по его мнению, должен стать духовной защитой для страны и её армии.

Старец также предупреждал, что Господь отдаляет от мира те народы и государства, которые утратили веру, отошли от духовных и традиционных ценностей, отдавшись влиянию зла. Он подчёркивал, что в духовной реальности уже нет таких стран, как США и ряд европейских государств.

Особое значение Иона придавал искренней молитве и глубокой вере. Он утверждал, что Бог всегда знает, как вести людей по правильному пути, и призывал россиян стремиться к духовному очищению.

По словам старца, пока в мире живут праведники, у человечества сохраняется шанс на доброе будущее. Именно возвращение к вере и нравственности, по его мнению, способно уберечь Россию от испытаний, пишет Кулик.

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