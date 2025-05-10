Ученые в Швейцарии заявили, что яйца могли появиться раньше кур

Учёные наконец-то предложили научно обоснованный ответ на извечную загадку: что же всё-таки появилось раньше — яйцо или курица?

По мнению большинства биологов, первенство принадлежит яйцу. Исследования показывают, что твёрдоскорлупные яйца начали существовать около 325 миллионов лет назад, в то время как первые птицы возникли лишь спустя десятки миллионов лет — примерно 150–165 миллионов лет назад.

При этом изначально яйца были характерны вовсе не для птиц, а для динозавров. Правда, оболочка таких яиц была мягкой, кожистой, что затрудняет их сохранение в виде окаменелостей — большинство следов со временем попросту исчезало в почве. До появления твёрдой скорлупы зарождение жизни происходило в водной среде и было связано с множеством природных условий.

Если же говорить строго о курином яйце, то здесь ситуация меняется. Считается, что яйцо, из которого появилась первая домашняя курица, отложил её ближайший предок уже в ходе процесса одомашнивания. Следовательно, с точки зрения эволюции, именно курица предшествовала появлению первого по-настоящему куриного яйца, пишет МедиаПоток.