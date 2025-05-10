В Казани с 16 мая пройдет форум мусульманского духовенства

С 16 по 18 мая в Казани пройдёт XV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей под названием «Национальная самобытность и религия». Это одно из крупнейших в стране мероприятий, собирающее представителей мусульманского духовенства со всей России.

В этом году ожидается участие более тысячи делегатов из свыше 70 регионов. В рамках форума планируется обсуждение актуальных тем, связанных с исламом и религиозной жизнью в стране.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать форум на высоком уровне, обеспечив чёткую работу служб, отвечающих за приём гостей и меры безопасности.

Ранее мы писали о том, что в Казани с 13 мая отключат горячую воду.