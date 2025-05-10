В Казани с 13 мая отключат горячую воду

На сайте мэрии Казани размещён график отключения горячей воды в мае 2025 года для жилых домов, обслуживаемых Казанскими тепловыми сетями АО «Татэнерго». Причина — проведение плановых гидравлических испытаний на главных и внутриквартальных участках теплосетей. Работы будут сопровождаться постепенным понижением температуры горячей воды, а затем — её временным отключением. Отмечается, что сроки проведения могут быть изменены.

Горожанам советуют проявлять бдительность: при обнаружении утечек или других признаков повреждений необходимо оперативно обращаться в круглосуточную службу Казанских тепловых сетей по телефону 8 (800) 234-82-43 и строго соблюдать правила безопасности.

С 00:00 13 мая до 00:00 16 мая в некоторых многоквартирных домах планируется отключение горячего водоснабжения в связи с испытаниями и расхолаживанием трубопроводов.

Список.