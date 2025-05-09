В Казани сотрудник МЧС сделал предложение девушке после парада

После окончания парада в честь 80-летия Победы один из сотрудников МЧС устроил своей девушке незабываемый сюрприз — сделал ей предложение прямо на площади Тысячелетия в Казани. Информация об этом появилась в местных сообществах в соцсетях.

На опубликованном видео видно, как молодой человек в форме становится на одно колено перед своей избранницей и просит её выйти за него замуж. Девушка ответила согласием, а окружающие — коллеги мужчины — начали дарить цветы и поздравлять влюблённых. Момент стал красивым завершением праздничного дня, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Казани участников парада Победы потерял ботинок.