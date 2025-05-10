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Соцсети: появилось видео драки в казанском мкр-не Азино

Группа молодых людей жестоко избивает одного парня

pixabay

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В сети появилось видео, на котором, как утверждается, в одном из дворов микрорайона Азино группа молодых людей жестоко избивает одного парня. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что под Казанью 8 мая 14-летняя девочка зарезала мать.

По сведениям источников, подросток призналась в случившемся.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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