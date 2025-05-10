Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанец поджег свой мотоцикл и остался на это смотреть

Происшествие снимали на видео свидетели

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

В Казани, на пустыре рядом с ТЦ «Лента» на улице Закиева, минувшей ночью зафиксирован странный инцидент. Мужчина, которого считают владельцем мотоцикла, намеренно поджёг своё транспортное средство и спокойно наблюдал за тем, как оно сгорает.

Происшествие снимали на видео свидетели — в ролике видно, как мотоцикл охвачен пламенем, а сам мужчина находится неподалёку и снимает происходящее на камеру телефона. Позже в интернете появилось и его собственное видео с крупным планом пылающего байка.

Что именно подтолкнуло его к таким действиям, пока остаётся неизвестным, пишет KAZANFIRST.

Ранее мы писали о том, что бывший завотделением больницы в РТ обвиняется в получении взяток от рожениц.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Речь идет об иноземной технике: в Африке артефакт прирос к земле

Не у нас

22 часа назад

Женщина воскресла во время своих похорон в Испании

как избавиться от одуванчиков на участке самый эффективный способ

Не у нас

день назад

Нейробиолог рассказал, что с ним происходило за гранью смерти

Интересное в Казани

3 дня назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму

изготовление больших аквариумов в Новосибирске

Не у нас

день назад

NASA назвало точную дату исчезновения жизни на Земле

Лонгриды

21 час назад

80 лет Победы: Казань вспомнила героев и пела всей площадью

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что в Арктике прошла тряска из-за тающих ледников

Новости Казани

5 часов назад

Под Казанью 8 мая 14-летняя девочка зарезала мать
Новости Казани
20 часов назад

В Казани сотрудник МЧС сделал предложение девушке после парада

Момент стал красивым завершением праздничного дня

Новости Татарстана

41 секунду назад

В Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер

Новости Казани

30 минут назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Новости Казани

час назад

Появились страшные подробности расправы дочери над матерью под Казанью

Не у нас

час назад

В Антарктиде изучают капсулу, которая может возродить жизнь на Земле
Казанец поджег свой мотоцикл и остался на это с...
Новости Казани
час назад

Казанец поджег свой мотоцикл и остался на это смотреть

Новости Татарстана

3 часа назад

Из-за непотушенной сигареты в Альметьевске пострадали 2 человека

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске 10 мая ограничили работу аэропорта

Новости Татарстана

4 часа назад

Семья погибшего в зоне СВО татарстанца сидела около Путина на параде
Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехат...
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно