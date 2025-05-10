Казанец поджег свой мотоцикл и остался на это смотреть

В Казани, на пустыре рядом с ТЦ «Лента» на улице Закиева, минувшей ночью зафиксирован странный инцидент. Мужчина, которого считают владельцем мотоцикла, намеренно поджёг своё транспортное средство и спокойно наблюдал за тем, как оно сгорает.

Происшествие снимали на видео свидетели — в ролике видно, как мотоцикл охвачен пламенем, а сам мужчина находится неподалёку и снимает происходящее на камеру телефона. Позже в интернете появилось и его собственное видео с крупным планом пылающего байка.

Что именно подтолкнуло его к таким действиям, пока остаётся неизвестным, пишет KAZANFIRST.

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