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Казанские подростки избили сверстника, их ищет полиция

Свидетели рассказали, что группа несовершенноле...

pixabay

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В Казани сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию нападения на подростка, произошедшего в микрорайоне Азино. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Свидетели рассказали, что группа несовершеннолетних остановила мальчика, проходившего мимо, и задала ему вопрос о том, местный ли он. После этого подростки перешли к агрессивным действиям. На размещённом в социальных сетях видео видно, как сначала к потерпевшему подошли трое, а затем к ним присоединились ещё минимум семеро. Все вместе они избили мальчика и затем быстро покинули место происшествия.

Полицейские обнаружили видео инцидента во время мониторинга соцсетей. Сейчас материалы изучаются в отделе полиции «Гвардейский», и по результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет Inkazan.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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