Появились страшные подробности расправы дочери над матерью под Казанью

Как сообщают источники, накануне между 14-летней девочкой и её матерью произошла ссора. По предварительным данным, утром ребёнок дождалась, пока женщина уснёт, взяла нож и нанесла ей многочисленные удары. Предполагается, что мотивом стало желание "избавиться от упрёков со стороны матери".

Семья считалась благополучной. Отец девочки занимается бизнесом и является владельцем сети салонов красоты, работающих в различных городах России — включая Казань, Москву, Тверь и Рязань.

В настоящее время назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы девочке. Ранее она не находилась под наблюдением у специалистов, пишет KazanFirst.

Напомним, 8 мая в одном из домов поселка было обнаружено тело 39-летней женщины с колото-резаными ранениями в области груди и шеи. В содеянном призналась её несовершеннолетняя дочь.