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Под Казанью 8 мая 14-летняя девочка зарезала мать

Семья, по имеющимся данным, была полной

Екатерина Елисеева

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Утром 8 мая в престижном посёлке Центральная Ореховка, находящемся в Зеленодольском районе Татарстана, произошло трагическое происшествие, потрясшее местное сообщество.

По информации KazanFirst, около половины шестого утра в одном из частных домов погибла 39-летняя женщина. По предварительной версии следствия, к совершению преступления может быть причастна её 14-летняя дочь. Предполагается, что подросток нанесла множественные удары ножом в шею и корпус. От ранений женщина скончалась на месте.

Семья, по имеющимся данным, была полной. Отец девушки занимается бизнесом и владеет сетью салонов красоты. Сама школьница обучалась в лицее при одном из технических вузов столицы Татарстана.

По сведениям источников, подросток призналась в случившемся. Причиной конфликта, который перерос в трагедию, могла стать ссора с матерью.

На месте инцидента были обнаружены нож и подушки с кровью. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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