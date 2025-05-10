Легковушка перевернулась после лобового столкновения под Казанью

На дороге Нармонка–Тетеево произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля.

По словам очевидцев, одна из машин выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим транспортом, в результате чего произошло переворачивание. Об этом рассказали в телеграм-канале "Регион116 Казань | Region116 Kazan".

Ранее мы писали о том, из-за непотушенной сигареты в Альметьевске пострадали 2 человека.