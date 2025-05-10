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Легковушка перевернулась после лобового столкновения под Казанью

По словам очевидцев, одна из машин выехала на в...

Катя Царева

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На дороге Нармонка–Тетеево произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля.

По словам очевидцев, одна из машин выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим транспортом, в результате чего произошло переворачивание. Об этом рассказали в телеграм-канале "Регион116 Казань | Region116 Kazan".

Ранее мы писали о том, из-за непотушенной сигареты в Альметьевске пострадали 2 человека.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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