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Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: вот как их использую в хозяйстве — очень полезная вещь для решения многих проблем

Казалось бы, что можно сделать с обычными карто...

pokayadoma.ru

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Казалось бы, что можно сделать с обычными картонными втулками от туалетной бумаги? Оказывается, возможностей для их использования предостаточно! Эти простые предметы могут превратиться в удивительные и полезные вещи, которые пригодятся в каждом доме. Вот несколько идей, как можно креативно и практично использовать эти втулки:

  1. Стаканчики для канцелярии: Объедините несколько втулок, укрепите их вместе и поместите в красивую коробку. Отличное решение для организации ручек и карандашей на вашем столе.

  2. Организаторы для проводов: Поместите в втулки свернутые провода, чтобы предотвратить их запутывание. Такой метод хранения помогает поддерживать порядок среди зарядных устройств и аудиокабелей.

  3. Горшки для сеянцев: Используйте втулки как временные горшочки для выращивания молодых растений. Когда придет время, можно высадить рассаду вместе с картоном прямо в землю.

  4. Игрушки для петов: Превратите втулки в безопасные и интересные игрушки для мелких животных, например, для грызунов.

  5. Подарочная упаковка: Используйте втулки для упаковки мелких подарков. Это экономный и оригинальный способ сделать упаковку уникальной.

  6. Хранение острых инструментов: Обезопасьте себя, поместив острые предметы, такие как ножницы или вязальные спицы, в картонные втулки.

  7. Творческий декор: Создайте уникальные декоративные элементы из втулок, например, можно сделать декоративную гирлянду или оригинальные рамки для фотографий.

Эти идеи не только помогают решить множество бытовых вопросов, но и способствуют повторному использованию материалов, что является важным аспектом устойчивого образа жизни. Попробуйте внедрить эти советы в свою жизнь и посмотрите, как обычные втулки преобразят ваш дом и повседневные задачи.

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