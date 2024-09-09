Вторая ракетка мира Арина Соболенко победила в US Open

В захватывающем финале US Open белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американкой Джессикой Пегулой. Соболенко, которая занимает второе место в мировом рейтинге, смогла выиграть матч с результатом 7:5, 7:5, продемонстрировав высокий уровень мастерства в течение всех 1 часа и 53 минут игры.

Эта победа стала для Соболенко первым крупным успехом на турнирах US Open в одиночном разряде, добавив в её карьеру заслуженный титул. Ранее белорусска успела проявить себя, завоевав два титула на Australian Open в 2023 и 2024 годах, а также победив в парном разряде на US Open в 2019 году и на Australian Open в 2021 году. Суммарно в активе Соболенко теперь 16 титулов WTA, что подчёркивает её выдающийся вклад в мировой теннис.

Этот трофей на US Open укрепил статус Соболенко как одной из лидеров женского тенниса и добавил важную страницу в её спортивную биографию.