ВТБ в три раза нарастил поддержку туристического бизнеса

За семь месяцев 2024 года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса из сферы туризма и гостеприимства более 1 тысячи кредитов на 139 млрд рублей. Это в 3 раза превышает объем за аналогичный период прошлого года. Об этом на ВЭФ-2024 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ, работающих в туристической сфере, в целом по стране по итогам семи месяцев достиг 323 млрд рублей.

Наибольший объем приходится на Центральный федеральный округ – 119 млрд рублей, Южный федеральный округ – 49 млрд рублей, а также Приволжский (46 млрд рублей) и Северо-Западный (37 млрд рублей) федеральные округа.

Руслан Еременко отметил высокую инвестиционную активность туристического бизнеса и на Дальнем Востоке, где кредитный портфель клиентов банка в сегменте СМБ составляет 15 млрд рублей. Наибольшая динамика портфеля зафиксирована в Приморском крае – с начала года он увеличился в 1,5 раза.

«Туристическая инфраструктура в России динамично развивается – появляются новые интересные локации, растет обеспеченность инженерными коммуникациями даже отдаленных местностей, улучшается качество сервиса. Это не только повышает привлекательность внутреннего туризма для россиян, но дает свой эффект в виде новых рабочих мест и развития экономики регионов. Дальний Восток – одно из самых перспективных направлений для развития внутреннего туризма, что требует постоянных инвестиций в инфраструктуру. Мы активно участвуем в этом процессе, финансируя объекты в семи дальневосточных регионах», – отметил Руслан Еременко.

Топ-менеджер подчеркнул особое значение программы льготного кредитования в туристической сфере для поддержки клиентов. ВТБ стал одним из лидеров среди банков-участников с долей около 30% в общем объеме сделок.