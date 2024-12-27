ВТБ назвал популярные схемы мошенничества в период новогодних праздников
bashinform.ru
По мере приближения новогодних праздников эксперты предупреждают о значительном увеличении случаев мошенничества, связанных с использованием ситуативного фишинга.
Злоумышленники активно эксплуатируют сезонные мероприятия для привлечения жертв через фальшивые приложения, ложные уведомления о бонусах и поздравительные открытки.
Схемы мошенников
- Фальшивые приложения: Создавая поддельные версии популярных маркетплейсов, мошенники обещают большие скидки для привлечения пользователей. Эти приложения, когда они установлены, могут дать злоумышленникам доступ к личным данным и финансовой информации.
- Ложные уведомления о выплатах: Потенциальные жертвы получают сообщения с предложением установить приложения для получения новогодних бонусов. Эти приложения часто содержат шпионское программное обеспечение, позволяющее мошенникам копировать данные банковских карт и учетные записи.
- Поздравительные открытки: Рассылаемые через мессенджеры, эти открытки могут содержать вредоносные ссылки, которые устанавливают на устройства жертв шпионское ПО, позволяющее перехватывать пароли и коды подтверждения.
Рекомендации по безопасности
- Внимательно проверяйте источник: Никогда не загружайте приложения из ненадежных источников. Используйте только официальные магазины приложений, такие как Google Play или Apple Store.
- Игнорируйте подозрительные предложения: Любые предложения, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, особенно если они требуют установки какого-либо ПО, должны вызывать подозрения.
- Используйте комплексное антивирусное решение: Убедитесь, что на вашем устройстве установлено и обновлено надежное антивирусное программное обеспечение.
- Осведомленность и образование: Обучайте себя и своих близких о различных методах мошенничества и том, как их избежать.
Повышенное внимание и предосторожность могут помочь избежать многих ловушек мошенников в праздничный период. Несмотря на ажиотаж и общую суету, важно сохранять бдительность и не упускать из виду основные меры безопасности. Не дайте мошенникам испортить ваше праздничное настроение, сообщает russian.rt.com.
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