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ВТБ назвал популярные схемы мошенничества в период новогодних праздников

Рост мошенничества во время новогодних праздник...

bashinform.ru

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По мере приближения новогодних праздников эксперты предупреждают о значительном увеличении случаев мошенничества, связанных с использованием ситуативного фишинга.

Злоумышленники активно эксплуатируют сезонные мероприятия для привлечения жертв через фальшивые приложения, ложные уведомления о бонусах и поздравительные открытки.

Схемы мошенников

  • Фальшивые приложения: Создавая поддельные версии популярных маркетплейсов, мошенники обещают большие скидки для привлечения пользователей. Эти приложения, когда они установлены, могут дать злоумышленникам доступ к личным данным и финансовой информации.
  • Ложные уведомления о выплатах: Потенциальные жертвы получают сообщения с предложением установить приложения для получения новогодних бонусов. Эти приложения часто содержат шпионское программное обеспечение, позволяющее мошенникам копировать данные банковских карт и учетные записи.
  • Поздравительные открытки: Рассылаемые через мессенджеры, эти открытки могут содержать вредоносные ссылки, которые устанавливают на устройства жертв шпионское ПО, позволяющее перехватывать пароли и коды подтверждения.

Рекомендации по безопасности

  • Внимательно проверяйте источник: Никогда не загружайте приложения из ненадежных источников. Используйте только официальные магазины приложений, такие как Google Play или Apple Store.
  • Игнорируйте подозрительные предложения: Любые предложения, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, особенно если они требуют установки какого-либо ПО, должны вызывать подозрения.
  • Используйте комплексное антивирусное решение: Убедитесь, что на вашем устройстве установлено и обновлено надежное антивирусное программное обеспечение.
  • Осведомленность и образование: Обучайте себя и своих близких о различных методах мошенничества и том, как их избежать.

Повышенное внимание и предосторожность могут помочь избежать многих ловушек мошенников в праздничный период. Несмотря на ажиотаж и общую суету, важно сохранять бдительность и не упускать из виду основные меры безопасности. Не дайте мошенникам испортить ваше праздничное настроение, сообщает russian.rt.com.

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