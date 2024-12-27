ВТБ назвал популярные схемы мошенничества в период новогодних праздников

По мере приближения новогодних праздников эксперты предупреждают о значительном увеличении случаев мошенничества, связанных с использованием ситуативного фишинга.

Злоумышленники активно эксплуатируют сезонные мероприятия для привлечения жертв через фальшивые приложения, ложные уведомления о бонусах и поздравительные открытки.

Схемы мошенников

Фальшивые приложения: Создавая поддельные версии популярных маркетплейсов, мошенники обещают большие скидки для привлечения пользователей. Эти приложения, когда они установлены, могут дать злоумышленникам доступ к личным данным и финансовой информации.

Создавая поддельные версии популярных маркетплейсов, мошенники обещают большие скидки для привлечения пользователей. Эти приложения, когда они установлены, могут дать злоумышленникам доступ к личным данным и финансовой информации. Ложные уведомления о выплатах: Потенциальные жертвы получают сообщения с предложением установить приложения для получения новогодних бонусов. Эти приложения часто содержат шпионское программное обеспечение, позволяющее мошенникам копировать данные банковских карт и учетные записи.

Потенциальные жертвы получают сообщения с предложением установить приложения для получения новогодних бонусов. Эти приложения часто содержат шпионское программное обеспечение, позволяющее мошенникам копировать данные банковских карт и учетные записи. Поздравительные открытки: Рассылаемые через мессенджеры, эти открытки могут содержать вредоносные ссылки, которые устанавливают на устройства жертв шпионское ПО, позволяющее перехватывать пароли и коды подтверждения.

Рекомендации по безопасности

Внимательно проверяйте источник: Никогда не загружайте приложения из ненадежных источников. Используйте только официальные магазины приложений, такие как Google Play или Apple Store.

Никогда не загружайте приложения из ненадежных источников. Используйте только официальные магазины приложений, такие как Google Play или Apple Store. Игнорируйте подозрительные предложения: Любые предложения, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, особенно если они требуют установки какого-либо ПО, должны вызывать подозрения.

Любые предложения, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, особенно если они требуют установки какого-либо ПО, должны вызывать подозрения. Используйте комплексное антивирусное решение: Убедитесь, что на вашем устройстве установлено и обновлено надежное антивирусное программное обеспечение.

Убедитесь, что на вашем устройстве установлено и обновлено надежное антивирусное программное обеспечение. Осведомленность и образование: Обучайте себя и своих близких о различных методах мошенничества и том, как их избежать.

Повышенное внимание и предосторожность могут помочь избежать многих ловушек мошенников в праздничный период. Несмотря на ажиотаж и общую суету, важно сохранять бдительность и не упускать из виду основные меры безопасности. Не дайте мошенникам испортить ваше праздничное настроение, сообщает russian.rt.com.