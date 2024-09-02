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Всю жизнь готовлю баклажаны только так: рецепт нашла в бабушкиной тетради

Заготовка баклажанов на зиму — популярное занят...

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Заготовка баклажанов на зиму — популярное занятие для многих, кто желает сохранить летние вкусы на холодное время года. Представляем вашему вниманию рецепт ароматных баклажан с чесноком, который прекрасно дополнит ваш зимний рацион.

Необходимые ингредиенты:

  • 5 кг баклажан;
  • 500 мл растительного масла;
  • 500 г соли;
  • 150 г чеснока.

Ингредиенты для маринада:

  • 5 л воды;
  • 200 г 9%-го уксуса.

Инструкция по приготовлению:

  1. Подготовка баклажан: Нарежьте баклажаны на куски удобного размера. Обсыпьте их солью, хорошо перемешайте и оставьте на час, чтобы они отдали лишнюю влагу.

  2. Приготовление маринада: Пока баклажаны отстаиваются, подготовьте маринад. Для этого вскипятите воду и добавьте уксус.

  3. Варка баклажан: Промойте баклажаны, чтобы удалить избыток соли, и опустите их в кипящий маринад на 7-10 минут.

  4. Добавление масла и чеснока: После варки быстро слейте маринад, и, пока баклажаны горячие, вмешайте в них растительное масло и измельченный чеснок.

  5. Консервация: Аккуратно разложите готовую массу по предварительно стерилизованным банкам.

  6. Закатывание банок: Закрутите банки, переверните вверх дном, укутайте для сохранения тепла и оставьте остывать.

Эти баклажаны станут великолепным дополнением к зимнему столу, подходя как для праздничных, так и для повседневных блюд. Следуя этому рецепту, вы сможете наслаждаться блюдом, которое напомнит вам о тепле летних месяцев.

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