Всю жизнь готовлю баклажаны только так: рецепт нашла в бабушкиной тетради

Заготовка баклажанов на зиму — популярное занятие для многих, кто желает сохранить летние вкусы на холодное время года. Представляем вашему вниманию рецепт ароматных баклажан с чесноком, который прекрасно дополнит ваш зимний рацион.

Необходимые ингредиенты:

5 кг баклажан;

500 мл растительного масла;

500 г соли;

150 г чеснока.

Ингредиенты для маринада:

5 л воды;

200 г 9%-го уксуса.

Инструкция по приготовлению:

Подготовка баклажан: Нарежьте баклажаны на куски удобного размера. Обсыпьте их солью, хорошо перемешайте и оставьте на час, чтобы они отдали лишнюю влагу. Приготовление маринада: Пока баклажаны отстаиваются, подготовьте маринад. Для этого вскипятите воду и добавьте уксус. Варка баклажан: Промойте баклажаны, чтобы удалить избыток соли, и опустите их в кипящий маринад на 7-10 минут. Добавление масла и чеснока: После варки быстро слейте маринад, и, пока баклажаны горячие, вмешайте в них растительное масло и измельченный чеснок. Консервация: Аккуратно разложите готовую массу по предварительно стерилизованным банкам. Закатывание банок: Закрутите банки, переверните вверх дном, укутайте для сохранения тепла и оставьте остывать.

Эти баклажаны станут великолепным дополнением к зимнему столу, подходя как для праздничных, так и для повседневных блюд. Следуя этому рецепту, вы сможете наслаждаться блюдом, которое напомнит вам о тепле летних месяцев.