Всю жизнь готовлю баклажаны только так: рецепт нашла в бабушкиной тетради
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Заготовка баклажанов на зиму — популярное занятие для многих, кто желает сохранить летние вкусы на холодное время года. Представляем вашему вниманию рецепт ароматных баклажан с чесноком, который прекрасно дополнит ваш зимний рацион.
Необходимые ингредиенты:
- 5 кг баклажан;
- 500 мл растительного масла;
- 500 г соли;
- 150 г чеснока.
Ингредиенты для маринада:
- 5 л воды;
- 200 г 9%-го уксуса.
Инструкция по приготовлению:
Подготовка баклажан: Нарежьте баклажаны на куски удобного размера. Обсыпьте их солью, хорошо перемешайте и оставьте на час, чтобы они отдали лишнюю влагу.
Приготовление маринада: Пока баклажаны отстаиваются, подготовьте маринад. Для этого вскипятите воду и добавьте уксус.
Варка баклажан: Промойте баклажаны, чтобы удалить избыток соли, и опустите их в кипящий маринад на 7-10 минут.
Добавление масла и чеснока: После варки быстро слейте маринад, и, пока баклажаны горячие, вмешайте в них растительное масло и измельченный чеснок.
Консервация: Аккуратно разложите готовую массу по предварительно стерилизованным банкам.
Закатывание банок: Закрутите банки, переверните вверх дном, укутайте для сохранения тепла и оставьте остывать.
Эти баклажаны станут великолепным дополнением к зимнему столу, подходя как для праздничных, так и для повседневных блюд. Следуя этому рецепту, вы сможете наслаждаться блюдом, которое напомнит вам о тепле летних месяцев.
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