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«ВСУ захватили 28 населенных пунктов»: Путин нашел способ стабилизировать ситуацию в Курской области

Владимир Путин организовал срочное совещание с ...

sputnik-georgia.ru

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Владимир Путин организовал срочное совещание с ключевыми фигурами безопасности и губернаторами Брянской, Курской и Белгородской областей, чтобы противодействовать активности Вооружённых Сил Украины в Курской области. В рамках этой встречи обсуждались стратегии по поддержанию стабильности в регионах, где уже действует режим контртеррористической операции (КТО).

Президент подчеркнул важность солидарности и единства в ответ на угрозы, указывая на увеличение числа граждан, желающих вступить в ряды вооружённых сил. Основная цель этих мероприятий, по словам Путина, — исключить возможность проникновения противника и укрепить оборону государственной границы.

Специалисты по национальной безопасности высказались, что стратегия российского лидера нацелена на предотвращение любых провокаций или внутренних беспорядков, которые могли бы быть спровоцированы действиями Киева. Это включает в себя координацию действий силовых структур и гражданских ведомств для обеспечения комплексной поддержки в условиях возможной дестабилизации, пишет ura.news.

Президент также призвал региональных лидеров активизировать поддержку населения, а также гарантировать постоянное снабжение необходимыми ресурсами для поддержки военных и оборонных операций. Особое внимание было уделено предотвращению любых попыток дестабилизации ситуации в приграничных областях.

Эксперты подчеркивают, что нынешние меры по укреплению безопасности и стабильности на фоне угроз со стороны Украины и западных стран имеют цель не только защитить территориальную целостность, но и поддержать общественный порядок и моральный дух населения, отражая общенациональную поддержку действий правительства.

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