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Всем метеозависимым быть готовыми — будет жарко: подробный календарь магнитных бурь на июль-2025

Магнитные бури — одна из причин, по которой мно...

smartik.ru

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Магнитные бури — одна из причин, по которой многие связывают головные боли и ухудшение самочувствия с погодными условиями. В июле 2025 года магнитные бури могут оказать влияние на Землю, и важно понять, как это влияет на здоровье и какие дни стоит учитывать.

Что такое магнитные бури и как они происходят?

Магнитные бури происходят, когда магнитное поле Земли подвергается возмущению, что может длиться от нескольких минут до нескольких дней. Это происходит из-за солнечного ветра, который взаимодействует с магнитным полем нашей планеты. Интенсивность бурь измеряется с помощью шкалы Kp, отражающей геомагнитную активность:

Kp 0-2 — отсутствие изменений.

Kp 3-4 — слабые изменения.

Kp 5-6 — умеренные изменения.

Kp 7-8 — значительные изменения.

Kp 9 — сильные изменения.

Kp 10 — экстремальные изменения.

Когда стоит ожидать магнитные бури в июле 2025 года?

Специалисты Института космических исследований Российской академии наук предсказывают следующее:

Неблагоприятные дни: 7, 10−13, 21, 22−23 и 28−30 июля. В эти дни возможны повышенные магнитные возмущения, и магнитные бури могут затронуть нашу планету.

Спокойные дни: с 1 по 6, 8−9, 14−20, 24−27 и 31 июля, когда магнитное поле останется стабильным.

Как магнитные бури могут повлиять на здоровье?

Ирина Галеева, невролог и автор медицинского блога, отмечает, что научные исследования не подтверждают связь между магнитными бурями и состоянием здоровья человека. Магнитные бури в первую очередь влияют на технические устройства, а не на организм. Однако восприятие негативных эффектов бурь часто возникает из-за психологического настроя: когда люди ждут ухудшений, они могут чувствовать тревогу и нервозность, что, в свою очередь, влияет на их здоровье.

Что делать при чувствительности к магнитным бурям?

Если вы ощущаете влияние магнитных бурь на своё самочувствие, важно осознавать, что реальное воздействие на здоровье крайне незначительное. Стоит попробовать сфокусироваться на позитивных новостях, избегать излишнего беспокойства и сконцентрироваться на нормализации настроения.

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