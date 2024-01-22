Новости России
· Алина Алмакаева

Всем без исключения, у кого есть карта «Мир» необходимо сделать это до 31 января. Потом будет поздно

Всем без исключения, у кого есть карта «Мир» необходимо сделать это до 31 января. Потом будет поздно

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Владельцам банковских карт "Мир" было сообщено о приближающемся сроке, который истекает после 31 января. До этого момента действуют социальные программы, доступные каждому обладателю такой карты. Однако, без использования этих программ сейчас, они станут недоступны в будущем, сообщает PrimPress.

Согласно информации от экспертов, новые сроки были уведомлены держателям карт "Мир" национальной платежной системой. До конца января владельцы карт имеют возможность воспользоваться несколькими программами, чтобы получить различные бонусы на свои счета.

Так, до конца текущего месяца владельцы карт смогут получить скидку на заказ в маркетплейсе Сбербанка под названием "Мегамаркет". Электронная платформа предлагает скидку в размере тысячи рублей на каждый первый заказ на сумму от трех тысяч рублей. Это может быть сделано через приложение с использованием промокода или на сайте сервиса, при условии, что банковская карта зарегистрирована в программе лояльности.

Также только в январе россиянам начислят кэшбэк за оплату путешествий через один из крупных сервисов организации поездок. Размер возврата средств составит восемь процентов для обычных карт "Мир" и десять процентов для премиальных карт "Мир Supreme".

Отмечается, что деньги будут возвращены на счет, с которого была произведена оплата, в течение пяти-семи рабочих дней. Однако важно, чтобы участие в программе было зафиксировано до 31 января, иначе получить озвученные бонусы станет невозможно.

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