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Всех, у кого есть квартира, ждет сюрприз с 9 мая – теперь будет абсолютно запрещено

С 9 мая 2025 года в России вступают в силу обно...

immunocap.ru

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С 9 мая 2025 года в России вступают в силу обновлённые правила, касающиеся доступа коммунальных служб в квартиры и порядка компенсаций при затоплениях.

Нововведения основаны на судебных прецедентах и направлены на защиту как жителей, так и управляющих компаний.

Что меняется с 9 мая?

Юрист Максим Иванов поясняет: теперь жильцы обязаны допускать коммунальные службы в квартиры для неотложных и профилактических работ, если это касается общедомовых инженерных сетей.

Речь идёт о:

  • Замене труб и стояков
  • Аварийных или профилактических ремонтах
  • Техническом обслуживании коммуникаций

Если собственник откажется пустить специалистов, управляющая компания вправе обратиться в суд для получения разрешения на принудительный доступ. Это поможет ускорить ремонт и предотвратить аварии.

Кто теперь отвечает за потоп?

Раньше вся ответственность за затопление автоматически ложилась на владельца квартиры, из которой произошла утечка. Теперь:

  • Ответственность может быть разделена между собственником и УК
  • В ряде случаев вина полностью ложится на коммунальные службы
  • Компенсации будут рассчитываться по фактическим причинам аварии, а не «по умолчанию»

Это особенно важно в старых домах, где износ сетей может быть причиной ЧП, даже если жильцы ни при чём.

Что это значит для собственников

  • Полный отказ в доступе теперь может закончиться судом
  • При аварии ваша ответственность может быть минимальной, если доказана вина УК

Рекомендуется своевременно сообщать о проблемах и не отказываться от осмотров инженерных систем.

«Это шаг к балансу интересов: защита прав жильцов сочетается с интересами всего дома», — подчёркивает юрист.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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