Всех, у кого есть квартира, ждет сюрприз с 9 мая – теперь будет абсолютно запрещено
immunocap.ru
С 9 мая 2025 года в России вступают в силу обновлённые правила, касающиеся доступа коммунальных служб в квартиры и порядка компенсаций при затоплениях.
Нововведения основаны на судебных прецедентах и направлены на защиту как жителей, так и управляющих компаний.
Что меняется с 9 мая?
Юрист Максим Иванов поясняет: теперь жильцы обязаны допускать коммунальные службы в квартиры для неотложных и профилактических работ, если это касается общедомовых инженерных сетей.
Речь идёт о:
- Замене труб и стояков
- Аварийных или профилактических ремонтах
- Техническом обслуживании коммуникаций
Если собственник откажется пустить специалистов, управляющая компания вправе обратиться в суд для получения разрешения на принудительный доступ. Это поможет ускорить ремонт и предотвратить аварии.
Кто теперь отвечает за потоп?
Раньше вся ответственность за затопление автоматически ложилась на владельца квартиры, из которой произошла утечка. Теперь:
- Ответственность может быть разделена между собственником и УК
- В ряде случаев вина полностью ложится на коммунальные службы
- Компенсации будут рассчитываться по фактическим причинам аварии, а не «по умолчанию»
Это особенно важно в старых домах, где износ сетей может быть причиной ЧП, даже если жильцы ни при чём.
Что это значит для собственников
- Полный отказ в доступе теперь может закончиться судом
- При аварии ваша ответственность может быть минимальной, если доказана вина УК
Рекомендуется своевременно сообщать о проблемах и не отказываться от осмотров инженерных систем.
«Это шаг к балансу интересов: защита прав жильцов сочетается с интересами всего дома», — подчёркивает юрист.
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