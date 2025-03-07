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Вот и все: Telegram, Viber и WhatsApp уходят. Россиян ждет неприятный сюрприз с 8 марта

С 1 января 2025 года в России вступают новые пр...

kazpravda.kz

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С 1 января 2025 года в России начинают действовать новые правила для иностранных IT-компаний, которые предоставляют услуги мессенджеров.

Изменения затронут такие популярные платформы, как Telegram, Viber и WhatsApp*, последний из которых в настоящее время заблокирован из-за статуса Meta как экстремистской организации.

Согласно новым требованиям, международные компании обязаны хранить данные российских пользователей только на серверах, расположенных в России, а также предоставлять эту информацию по запросу государственных органов.

Причины беспокойства

Одной из главных проблем является то, что крупные зарубежные компании, такие как Meta (владелец WhatsApp, запрещенного в России) и Google (Google Chat), ранее отказывались выполнять аналогичные требования в других странах, опасаясь за безопасность данных пользователей.

Например, в 2023 году Apple отказалась передать личные данные российским правоохранительным органам, ссылаясь на защиту конфиденциальности. Если аналогичная ситуация возникнет с мессенджерами, это может привести к их блокировке на российской территории.

По данным специалистов, более 90% россиян используют хотя бы один популярный международный мессенджер. Таким образом, введение новых правил может повлиять на миллионы пользователей, которые привыкли к удобству использования таких платформ.

Влияние на бизнес

Новые требования могут серьезно повлиять на бизнес-сектор, так как многие компании используют мессенджеры для внутренней коммуникации, взаимодействия с клиентами и автоматизации различных процессов.

Примером являются:

  • Электронная коммерция, где мессенджеры помогают оперативно отвечать на запросы клиентов и обрабатывать заказы.
  • Банковский сектор, который использует мессенджеры для отправки важнейших уведомлений.
  • Транспортные компании, где мессенджеры необходимы для координации перевозок и управления логистикой.

Если доступ к этим сервисам будет ограничен, компаниям придется искать новые решения, что может замедлить бизнес-процессы и увеличить затраты.

Альтернативы и их недостатки

Российские разработчики предлагают несколько отечественных мессенджеров, таких как «ТамТам» (Mail.ru Group), «Сферум» (Rostelecom) и «Почта» (Почта России), которые могут стать альтернативой зарубежным платформам.

Однако пока эти сервисы не приобрели широкую популярность, и вот причины:

  • Ограниченные функции: Множество российских мессенджеров не предоставляют всего спектра возможностей, доступных у международных аналогов.
  • Проблемы с безопасностью: Пользователи беспокоятся, что их данные могут быть легче доступны для спецслужб в российских сервисах.
  • Низкая база пользователей: Низкий уровень перехода на российские мессенджеры затрудняет коммуникацию, поскольку многие продолжают использовать международные платформы.

Советы для пользователей

Эксперты рекомендуют пользователям быть готовыми к возможным изменениям в связи с новыми требованиями:

  • Ищите альтернативы: Пробуйте отечественные мессенджеры или международные сервисы, которые еще не находятся под ограничениями.
  • Создайте резервные каналы связи: Используйте несколько способов связи, чтобы минимизировать риск потери контакта.
  • Защищайте свои данные: Следите за безопасностью личной информации при использовании любых мессенджеров.

Перспективы взаимодействия компаний и властей

Неясно, как будут развиваться отношения между международными IT-компаниями и российскими властями. Несмотря на уверенность государственных структур в соблюдении новых требований, опыт прошлого показывает, что многие компании предпочитают покидать российский рынок, чем рисковать утратой конфиденциальности данных своих пользователей.

*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

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