Ученые создали калькулятор для пересчета кошачьих лет в человеческие

Компания Purina разработала удобный калькулятор для перевода возраста кошек в эквивалент человеческого. Он основан на специальной формуле, созданной экспертами, как сообщается на официальном сайте.

Алгоритм довольно прост: первый год жизни кошки соответствует 15 человеческим годам. Второй год добавляет еще 9 лет. Таким образом, двухлетняя кошка эквивалентна 24 годам у человека.

Каждый последующий год прибавляет по 4 человеческих года. Например, шестилетняя кошка будет иметь возраст 40 лет по человеческим меркам, а десятилетняя — 56 лет.

Отмечается, что кошки быстро стареют в первые два года жизни, а после этого процесс старения замедляется. Знание реального возраста питомца поможет правильно подобрать корм, выявить возможные заболевания на ранних стадиях и понять изменения в его поведении, пишет Sibnet Новости.