Брокер ВТБ представил инвестиционную стратегию на второй квартал 2025 года

Несмотря на перегрев российской экономики и сохранение инфляционного давления, которое пока остается выше целевых уровней ЦБ РФ, предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики регулятором к концу года есть. Идеи под снижение ставки, главные инструменты защиты от инфляции, а также актуальные стратегии на долговом рынке брокер ВТБ представил в рамках презентации инвестиционной стратегии на второй квартал 2025 года.

Эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» отмечают, что рост экономики с начала года продолжается на естественно-позитивном тоне, но темпы роста ВВП будут постепенно замедляться. Это связано с сохранением жесткой денежно-кредитной политики Банком России, возвращением к бюджетному правилу, а также более сдержанным государственным расходам.

«Мы видим первые признаки замедления роста корпоративного кредитования и небольшое снижение напряжённости на рынке труда, хотя безработица остаётся вблизи рекордно низких уровней. Более дезинфляционным становится и госбюджет, который сформирован на базе структурного баланса. Все это создает условия для возможного смягчения денежно-кредитной политики Банком России», — сказал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.

На рынке акций наиболее интересными в апреле–июне будут бумаги компаний финансового, потребительского и IТ-сектора. Последний остается бенефициаром сильных трендов на ключевых рынках, что позволяет сохранять высокие темпы роста бизнеса в совокупности с привлекательной фундаментальной оценкой. В свою очередь, финансовые показатели потребительского сектора поддерживаются ростом реальных заработных плат, что позволяет перекладывать инфляционное давление на клиентов.

Согласно инвестиционной стратегии брокера ВТБ, сейчас целесообразно наращивать позиции в длинных ОФЗ с фиксированным купоном, сокращая долю в инструментах денежного рынка и облигаций с плавающими купонами.

«Доходности ОФЗ отступили от пиковых уровней конца ноября – начала декабря 2024 года, когда участники рынка ожидали дополнительного повышения ключевой ставки ЦБ до 23%. В расчете на смягчение ДКП в конце 2025 года интерес представляют долгосрочные ОФЗ. Хотя основное движение на рынке облигаций ожидается вслед за ключевой ставкой в 2026 году, начинать формировать позиции целесообразно заранее. Постепенный переход из фондов денежного рынка и облигаций с переменным купоном в длинные ОФЗ – основная инвестиционная стратегия для консервативного инвестора в текущем году», — отметил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

Также в фокусе — качественные корпоративные облигации 1-го и 2-го эшелонов с погашением через 1-2 года и доходностью 19-24% годовых. Отдельный интерес представляют размещения длинных (срочностью 4-5 лет) корпоративных облигаций 1-го эшелона с постоянными купонами. Они позволят зафиксировать высокую купонную доходность надолго, обладают большим потенциалом роста цены в период снижения процентных ставок. Подобные размещения — пока исключение (РЖД), но этот список может расшириться, учитывая высокую потребность в рефинансировании у ряда крупных госкорпораций.

Основные прогнозные показатели: