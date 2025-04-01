Прокуратура возбудила дело при обнаружении трещин в доме в Казани

В Ново-Савиновском районе Казани прокуратура требует привлечь к ответственности руководителя ООО «УК Дом Сервис» за несоблюдение лицензионных условий при управлении многоквартирным домом.

В ходе проверки здания №103 на улице Фатыха Амирхана были выявлены серьезные дефекты фасада — трещины и участки отслаивания, представляющие угрозу для жильцов.

По итогам проверки в отношении директора управляющей организации было возбуждено административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, а также направлено представление о нарушениях.

В настоящий момент меры прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

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