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Участники шоу «Титаны» из Татарстана снова показывают впечатляющие результаты

Участники были разделены на 11 команд по пять ч...

Предоставлено изданию

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Спортсмены продолжают борьбу за титул «Титана» и приз в 10 миллионов рублей на ТНТ. В последней серии шоу прошел восьмой этап — бесконечные приседания.

Участники были разделены на 11 команд по пять человек. Задание включало 10 подходов по 10 приседаний с весом, равным половине собственного, и неограниченное количество подходов с весом, равным полному собственному весу.

Неожиданно в этом испытании лучше всего проявили себя девушки, что вызвало реакцию Данила «Регбиста» Алеева. Он выразил недовольство тем, что они могут дойти до финала, и решил исключить их из проекта.

Однако девушки показали стойкость. Регина Мухаметшина, сражавшаяся с Романом Власовым и другими, победила, не сдавшись. Она предположила, что Роман мог уступить, чтобы сохранить силы для следующего этапа.

Альбина Мухаметшина, несмотря на сложность испытания, проявила терпение и также выиграла в своей группе, пройдя в девятый этап.

Данил «Регбист» Алеев победил в своей группе, обойдя Александра Миронова. Он в шутку отметил, что его победа связана с «счастливыми трусами».

Казанский пловец Никита Королев не победил, но успешно прошел испытание на выбывание — удержание мяча на вытянутых руках — и продолжит участие в девятом этапе.

Кто из казанских участников пройдет дальше, зрители узнают в новом выпуске шоу 6 апреля в 21:00 на ТНТ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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