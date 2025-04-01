Синоптики рассказали, что в Татарстане ожидается похолодание

Синоптики Татарстана предупредили о предстоящем похолодании в регионе. По их прогнозам, в апреле возможны два периода понижения температуры.

Первая волна прохлады уже приблизилась к центральной части России, и в конце месяца не исключена вторая. Однако, как отмечают специалисты, между этими периодами ожидается ощутимое потепление, что позволит сохранить среднюю температуру в пределах климатической нормы.

Интересно, что в ближайшие дни в республике прогнозируют до +19 градусов, пишет kazan.aif.ru.

Ранее мы писали о том, что мусульманам в РТ рассказали, как можно искупить пропущенные дни уразы.