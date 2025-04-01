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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани африканский студент воткнул нож в подростка из Туниса и сбежал

Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в ДРКБ

Екатерина Елисеева

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В Казани ссора между двумя иностранными студентами, проживавшими в общежитии на улице Журналистов, закончилась трагедией. Как сообщает KazanFirst со ссылкой на источники, конфликт вспыхнул накануне днём между 17-летним студентом из Туниса и 18-летним юношей из Марокко.

В ходе ссоры старший участник схватил нож и несколько раз ударил оппонента — в грудь, руки и голову. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в ДРКБ, а нападавший скрылся.

По данным источников, ночью его задержали в Нижегородской области. Предположительно, оба студента обучаются в КГАСУ.

Ранее мы писали о том, что в Казани после застолья умер человек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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