В Казани африканский студент воткнул нож в подростка из Туниса и сбежал

В Казани ссора между двумя иностранными студентами, проживавшими в общежитии на улице Журналистов, закончилась трагедией. Как сообщает KazanFirst со ссылкой на источники, конфликт вспыхнул накануне днём между 17-летним студентом из Туниса и 18-летним юношей из Марокко.

В ходе ссоры старший участник схватил нож и несколько раз ударил оппонента — в грудь, руки и голову. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в ДРКБ, а нападавший скрылся.

По данным источников, ночью его задержали в Нижегородской области. Предположительно, оба студента обучаются в КГАСУ.

Ранее мы писали о том, что в Казани после застолья умер человек.