Специалисты рассказали, когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

В 2025 году россияне снова не смогут выйти на пенсию по возрасту — такая же ситуация наблюдалась в 2023 году. Это связано с переходным периодом, установленным пенсионной реформой, которая действует уже несколько лет.

Право на получение страховой пенсии в следующем году будет только у тех, кому положено досрочное оформление.

Что происходит с пенсионной системой

Согласно закону №350-ФЗ, принятому в октябре 2018 года, возраст выхода на пенсию в стране увеличивается поэтапно. Реформа рассчитана на десятилетие — с 2019 по 2028 год. В результате мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60.

График выхода на пенсию

Для мужчин:

- родившиеся в 1961 году — в 2024 году (в 63 года);

- 1962 года рождения — в 2026 году (в 64 года);

- 1963 года — в 2028 году (в 65 лет);

- с 1964 по 1970 годы — в период с 2029 по 2035 год.

Для женщин:

- 1966 года рождения — в 2024 году (в 58 лет);

- 1967 года — в 2026 году (в 59 лет);

- с 1968 по 1970 — с 2028 по 2030 год (в 60 лет).

Кто может выйти на пенсию раньше срока

Некоторым россиянам предоставлено право на досрочный выход на пенсию:

- Женщины со стажем от 37 лет и мужчины с опытом от 42 лет могут завершить трудовую деятельность на два года раньше, но не моложе 55 и 60 лет соответственно.

- Работники вредных производств — при наличии необходимого стажа: мужчины с 50 лет, женщины с 45.

- Проживающие на Крайнем Севере, а также спасатели, врачи, учителя, артисты и госслужащие тоже могут рассчитывать на льготы.

Силовые структуры

Военные, сотрудники МВД, Росгвардии, противопожарной охраны и учреждений ФСИН получают право на пенсию после 20 лет службы. Это значит, что начав работать в 20 лет, они могут выйти на пенсию уже в 40.

Космонавтам и лётчикам-испытателям установлены особые условия — мужчины могут выйти на пенсию при выслуге 25 лет, женщины — при 20. При утрате трудоспособности — раньше.

Медработники, педагоги и многодетные

Педагоги могут уйти на пенсию при стаже не менее 25 лет, если их должность входит в утверждённый перечень. Для врачей минимальный стаж составляет от 25 до 30 лет, в зависимости от направления.

Женщины с тремя детьми получают право выйти на пенсию на три года раньше, с четырьмя — на четыре. Многодетные матери, воспитывающие пятерых и более детей, как и раньше, могут завершить трудовую деятельность в 50 лет.

Для всех категорий важно наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. При этом дети, по которым женщина была лишена родительских прав, в расчёт не берутся.

Пенсионная реформа продолжается: возраст выхода на пенсию постепенно увеличивается, но при этом сохраняются льготы для ряда граждан, пишет «Татар-информ».