Ученые требуют начать клонировать людей ради проведения опытов

Некоторые зарубежные исследователи призывают пересмотреть существующие моральные нормы и активнее развивать технологии клонирования. По их мнению, это позволит значительно ускорить научные исследования и повысить их эффективность.

Ученые предлагают создавать человеческие клоны, чьи органы можно было бы использовать для медицинских опытов, разработки новых препаратов и других задач. Чтобы частично сохранить этические рамки, они предлагают лишать такие тела сознания, эмоций и способности чувствовать боль, пишет Выборг ТВ.