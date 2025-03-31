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Ученые требуют начать клонировать людей ради проведения опытов

Некоторые зарубежные исследователи призывают пе...

pixabay.com

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Некоторые зарубежные исследователи призывают пересмотреть существующие моральные нормы и активнее развивать технологии клонирования. По их мнению, это позволит значительно ускорить научные исследования и повысить их эффективность.

Ученые предлагают создавать человеческие клоны, чьи органы можно было бы использовать для медицинских опытов, разработки новых препаратов и других задач. Чтобы частично сохранить этические рамки, они предлагают лишать такие тела сознания, эмоций и способности чувствовать боль, пишет Выборг ТВ.

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