После зимы организм как будто просит: «Остановись и отдохни». Световой день ещё короткий, иммунитет ослаблен, энергии — минимум. По данным опросов ВЦИОМ, каждый второй россиянин весной чувствует хроническую усталость, а каждый третий — страдает от снижения настроения.

Весна — идеальное время для перезагрузки. И термальный отдых — один из самых простых и эффективных способов восстановиться без отпуска и перелётов. По данным Минздрава, посещение бань и термальных источников снижает стресс на 40% и помогает наладить сон. Чередование температур даёт телу мягкий, но эффективный толчок к восстановлению.

Во-первых, контрастные процедуры укрепляют сосуды – резкая смена температуры тренирует их, улучшая эластичность. Кроме того, улучшается кровообращение – горячая вода расширяет сосуды, холодная – сужает, что усиливает кровоток. Снимается мышечное напряжение, уменьшается боль после тренировок. Ускоряется метаболизм, что способствует похудению и детоксу.

— Весной хочется отдохнуть и набраться сил после зимы. Курорты в это время ещё недоступны для большинства, и здесь на помощь приходят «Нижнекамские Термы». Гости могут чередовать горячие и прохладные процедуры: из парной — в бассейн, из основного комплекса — на уличную зону. Это помогает взбодриться и укрепить иммунитет. Гости могут воспользоваться бассейнами внутри комплекса, а также тёплыми открытыми бассейнами, включая «Мёртвое море» с высокой концентрацией соли, термальный бассейн с гидромассажем и рекой, - рассказывает Алексей Шеленин, управляющий Центром здоровья и отдыха «Нижнекамские Термы».

Уличные бассейны — возможность насладиться солнцем и теплом

Как только солнце становится активнее, открытая зона «Нижнекамских Терм» начинает оживать. Тёплые бассейны на свежем воздухе — это шанс почувствовать весну кожей и при этом не терять комфорт. А насыщение организма витамином D — приятный бонус.

— Весной, когда солнце уже довольно активное, уличная зона привлекает больше гостей комплекса. Можно поплавать в тёплом бассейне на открытом воздухе, окунуться в джакузи — одно из самых больших в России — и при этом насладиться солнцем, — рассказывает управляющий. Любители бань могут посетить уличный комплекс, который состоит из трех не похожих друг на друга бань: "Кара Мунча" (Баня по-черному) с ее таинственной атмосферой, "Зенгер мунча" (Синяя баня) из сосны кело с расслабляющим запахом древесины и смолы и "Якты мунча" (светлая баня) где проходят парения от профессиональных пармастеров, - говорит Алексей

Кстати, сейчас в «Нижнекамских Термах» действует акция для тех, кто планирует визит с друзьями, коллегами или семьёй. Для групп от 10 человек действует специальное предложение: вход без очереди, помощь персонального менеджера и возможность заранее забронировать посещение. Также можно организовать питание для всей компании.

Парение и СПА ускоряют восстановление организма

Весной хочется не просто отдохнуть, а почувствовать, как организм восстанавливается. И для этого в «Нижнекамских Термах» предусмотрено всё: от расслабляющих СПА до активных программ.

— Бесплатные мероприятия — йога, стояние на гвоздях, ролл-релакс, аквааэробика, парения — доступны всем гостям комплекса. Каждый может выбрать, что ему ближе: активность или глубокое расслабление, — рассказывает управляющий комплексом.

СПА-зоны предлагают различные виды массажа, грязевые процедуры и даже йогу в гамаках. А тем, кто хочет взбодриться, подойдут аквааэробика и ролл-релакс. Такой отдых помогает не только перезагрузиться эмоционально, но и запустить внутренние ресурсы организма — без медикаментов и долгих поездок.

Если после первого визита в «Нижнекамские Термы» вам захочется возвращаться сюда регулярно, можно оформить абонемент. Он действует на посещение комплекса и доступен не только для одного гостя, но и для всей семьи.

Как устроить себе мини-отпуск посреди рабочей недели

Даже один будний день, проведённый правильно, может заменить полноценный отпуск. Особенно если знать, когда лучше приезжать и как выстроить свой маршрут по термам. Наибольшее уединение и спокойствие — в первой половине дня в будни. В это время в комплексе меньше гостей, больше тишины и простора, а значит — больше шансов на глубокое расслабление.

Чтобы получить максимум от визита, стоит сочетать разные виды отдыха: начинать с мягкого прогрева в банях, затем переходить к бассейнам с гидромассажем и солёной водой, а завершать день на СПА-процедурах. Такой маршрут помогает и телу, и психике включиться, расслабиться, восстановиться.

Рекомендуемый маршрут

1. Баня по-чёрному или травяная — для запуска кровообращения.

2. Термальный бассейн и джакузи на свежем воздухе — для расслабления мышц.

3. Грязевые процедуры или массаж — для полноценного восстановления.

4. Йога или стояние на гвоздях — для работы с внутренним состоянием.

— Бассейны внутри комплекса и на уличной зоне, бесплатные мероприятия, комфортная зона фуд-корта, различные виды массажа — всё это помогает почувствовать себя в отпуске даже посреди рабочей недели», — добавляет Алексей Шеленин.

Лайфхаки для полного расслабления

Не спешите: заложите не менее 4 часов — только тогда тело успеет перестроиться. Пейте воду: термальный отдых требует гидратации — возьмите бутылку или воспользуйтесь точками с водой в термах. Захватите минимум вещей: достаточно купальника, тапочек и полотенца. Всё остальное можно купить на месте. Планируйте отдых заранее: посмотрите расписание бесплатных активностей и подстроите под них свой визит.

Почему именно сейчас?

Термальный отдых хорош в любое время года, но весной он ощущается по-особому: солнце на коже, тёплая вода под открытым небом, аромат дерева в бане и тишина, которую мы так редко себе позволяем.

— Чтобы почувствовать эффект, важно не просто приехать один раз, а позволить себе отдыхать регулярно. Это вклад в здоровье, а не просто способ провести выходной, — добавляет Алексей Шеленин.